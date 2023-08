La Juventus per arrivare a Domenico Berardi aveva ipotizzato un proprio giocatore giovane (Soulè o Iling) più un conguaglio intorno ai 15 milioni di euro (l’oscillazione del cash in base al numero di rate e quindi di anni in cui saldare il tutto). Ora la situazione è in stallo ma potrebbero registrarsi novità a breve. Lo riferisce Tuttosport.