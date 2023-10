Come racconta Tuttosport, che sia- in vantaggio nel ballottaggio - o Moisead affiancarlo in attacco, qualora come sembra Chiesa non recuperi, poco importa perché la certezza di Allegri per scardinare la difesa rossonera è rappresentata da Dusan. I numeri, poi, sono dalla sua parte: con il serbo in campo i bianconeri tirano più in porta, segnano maggiormente e soprattutto hanno una percentuale superiore di vittoria. Un dato significativo che rivela la centralità di Vlahovic nel gioco e nel progetto della Juventus: un grande riconoscimento per un giocatore che in estate avrebbe potuto andare via e che adesso potrebbe prolungare il suo legame con la Juventus.