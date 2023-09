Questo il piano bianconero, che porta lontano dal recente passato, ma che non si svincolerà per forza dai colpi a parametro zero, anzi, a patto che il loro impatto nel costo annuo a bilancio sia basso. Cristiano Giuntoli è da tempo in missione soprattutto per le prossime sessioni di mercato, tanto che guarda già ai giocatori in scadenza nel 2024. E nel mirino è finitotornato in orbita bianconera, come raccontano in Spagna.- Vazquez rappresenta un'occasione importante per la Juve, in un ruolo in cui la necessità di innesti c'è. Esterno classe 1991 sa giocare a tutta fascia, è cresciuto nel Real Madrid, ha vissuto e giocato al fianco di grandissimi campioni e ha un palmares straordinario. Gioca a 4 come a 5, ma soprattutto è in scadenza a fine stagione con il Real Madrid. L'unico ostacolo potrebbe essere l'ingaggio, ma con il Decreto Crescita si potrebbe ovviare al problema e rendere l'ide sostenibile. Così l'idea avanza per la Juve e dopo Paratici anche Giuntoli può provarci.