Stephan Lichtsteiner cambia vita. Dopo le esperienze con Arsenal e Augsburg, l'ex Juve ha deciso di cambiare vita. Nell'intervista a 20 minuten ha spiegato di aver iniziato un corso per diventare orologiaio, una delle sue grandi passioni.



OROLOGIAIO - "Mi piace molto questo lavoro, in generale sono sempre rimasto affascinato dagli orologi. Dopo la carriera da calciatore voglio immergermi in questo mondo. Mi piacerebbe conoscere il mestiere: come funziona un orologio, come smontarlo e poi rimetterlo a posto. Spero di ottenere tante informazioni corrette su questo settore. In Svizzera, in particolare, il livello è estremamente alto".



DIFESA - "La difesa è un'arte, proprio come gli orologi. Il normale tifoso spesso non si rende conto di quanto siano importanti le sottigliezze tattiche su un campo di gioco. Spesso è sufficiente girare una piccola vite per ottenere un grande effetto. Questo vale sia per il calcio che per gli orologi".