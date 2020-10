Durante la pausa per le nazionali, il minor numero di giocatori presenti alla Continassa e il non dover preparare la partita del weekend permette all'allenatore della Juventus di concentrarsi maggiormente su alcuni dettagli e lavorare nello specifico su alcuni singolo giocatori. E come riporta oggi il Corriere dello Sport Andrea Pirlo sta "impartendo lezioni" a tre elementi a sua disposizione. Si tratta di tre nuovi acquisti che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali: Arthur, che deve aumentare i giri del motore, Weston McKennie, che deve migliorare in impostazione, e il centravanti Alvaro Morata.