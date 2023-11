Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in vista di, Cesareha detto la sua anche sul lavoro di Massimiliano. Ecco il suo commento: "Parliamo di un tecnico che ha vinto tanto e negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con problematiche extra campo di ogni tipo. Max non si discute, non scherziamo. Anche il Trap passava per difensivista: eppure noi avevamo 2 punte, un trequartista e un tornante... Tridente d'attacco? Opzioni e soluzioni le conosce solo l’allenatore che vede tutti i giorni i giocatori. Di sicuro non subire gol è molto importante a livello mentale: trasmette forza alla Juve. La squadra di Allegri è unita, solida e ha equilibrio, che è la chiave per vincere".