Dopo la sconfitta clamorosa avvenuta al Maradona contro l'Empoli, in casa Napoli sembra ormai sempre più certo l'addio di Rudi Garcia. L'allenatore francese non è mai riuscito a trovare un feeling con la squadra e i risultati li si stanno vedendo sul terreno di gioco, con i partenopei che sono incappati nella loro terza sconfitta stagionale in casa. Proprio per questo il suo addio sembra ormai certo e le soluzioni più percorribili sono quelle che portano a Mazzarri, Cannavaro e Tudor. Per quest'ultimo però sembrano esserci maggiori possibilità, perchè stando a quanto dichiarato da Fabrizio Romano, nei prossimi giorni è previsto un incontro con ADL per capire se questa operazione sarà destinata a raggiungere la fumata bianca.