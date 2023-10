Ospite della redazione di Calciomercato.com, l'exFabioha parlato anche di Khephren, obiettivo di mercato dei bianconeri. Ecco il suo commento: "Seguo da sempre i figli di Lilian, ero sicuro che diventassero dei calciatori. Marcus sembra un po' Ibra i primi anni alla Juve, in Italia può crescere nella cattiveria; il padre dice che Khéphren è più cattivo. Dove lo vedrei bene in Italia? Ovunque. Fossi un club italiano lo prenderei subito, farebbe comodo a tutti. Forse l'unica società già sistemata in quel ruolo è l'Inter che ha costruito un centrocampo forte".