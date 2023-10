Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, l'exMarvinha parlato dell'ex compagno di squadra Lazar, obiettivo di mercato della. Ecco il suo pensiero sul classe 2002: "Samardzic è davvero fortissimo. Vederlo da vicino in allenamento tutti i giorni è stato uno spettacolo. Lazar ha un grandissimo futuro davanti a sé e sono sicuro che diventerà un top player internazionale. Le sue qualità? Sono tante. Al primo posto metto il dribbling: quando ti punta palla al piede, è dura fermarlo. Ma ne ha anche altre di doti importanti... Il primo tocco di palla, in cui intuisce subito la lettura del gioco e poi come calcia in porta. Sa farlo molto bene, da tutte le posizioni e con entrambi i piedi. Gli manca solo un po’ di esperienza e malizia, ma quelle arrivano con il tempo. Nel corso delle prossime stagioni le acquisirà sicuramente, visto che ha solo 21 anni".