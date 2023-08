Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Beppeha detto la sua anche su Federicoe Dusan, che ha allenato alla. Ecco il suo pensiero: "Fede è un talento straordinario. L’anno scorso ha patito i postumi del grave infortunio al ginocchio, adesso sta bene e sarà l’arma in più per la. Seconda punta? Lo vedo bene. Può agire tranquillamente in quella posizione. Con me in quell’anno alla Fiorentina arrivò in doppia cifra, giocando proprio al fianco di Vlahovic, che se sta bene non si discute. Dusan è fortissimo, ve lo dice uno che l’ha allenato per un anno e mezzo in cui segnò 23 gol in 27 partite. L’anno scorso è stato tormentato per mesi dalla pubalgia, eppure - nonostante tutti i problemi fisici - è arrivato comunque a segnare 10 reti. Se la salute lo assiste, Vlahovic rimane un attaccante da 20 gol".