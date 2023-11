Intervenuto ai microfoni di Radio Serie A su RDS, Davideha parlato anche di Hans, che ha allenato per qualche mese durante la sua esperienza alla(club che tra l'altro - si vocifera in questi giorni - potrebbe provare a riprenderlo a gennaio). Ecco il suo pensiero sul centrocampista della: "Giocatore totale, è un professionista esemplare. Quando un giovane è forte, è giusto che giochi a prescindere dall’età che ha. Bisogna riuscire a dare e trovare spazio per i giovani, per dargli fiducia e per poter vedere il potenziale e il miglioramento che hanno".