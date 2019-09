Messa da parte la vittoria sulla Spal, la Juventus volta pagina e si concentra sulla sfida di Champions contro il Bayer Leverkusen in programma martedì prossimo. I bianconeri vogliono la prima vittoria nel girone dopo il 2-2 contro l'Atletico Madrid, nel quale Juan Cuadrado è stato uno dei marcatori: "Ho fatto un gran gol, ma dispiace perché eravamo avanti di due gol e ci siamo fatti rimontare - ha detto il colombiano ai microfoni di Sky Sport - Ora però dobbiamo ripartire dagli aspetti positivi e continuare su questa strada, cercando sempre di più di mettere in pratica le richieste di Sarri. Ogni partita è complicata in Champions, noi dobbiamo affrontarle come se fossero tutte finali, cercando la vittoria a ogni costo".