Andrea Agnelli non sarà all'Allianz Stadium questa sera per la gara tra Juventus e Bayer Leverkusen. Il Presidente bianconero, in maniera inusuale, non prenderà parte al tifo per la prima partita casalinga di Champions League, la seconda nel girone. Oggi, come appreso da ilBiancoNero.com, il Presidente è a Detroit per Board di Fiat Chrysler Automobiles e perciò non farà rientro in Italia.