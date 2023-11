Kenan Yildiz ha segnato nella prima da titolare con la Turchia; in generale la sua è stata una prestazione di alto livello che non è passata inosservata. La Juve ora deve necessariamente concedergli più spazio anche perché il classe 2005 punta all'europeo e per arrivarci dovrà avere minutaggio. L'entourage del ragazzo potrebbe chiedere un prestito ad alto livello se Kenan non dovesse trovare spazio nelle prossime partite. Al momento questa resta solo un'idea però.