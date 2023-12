L'importanza di questa vittoria della Juve si testimonia con l'esultanza a fine partita; con il gruppo tutto unito in cerchio a festeggiare. Non poteva esserci modo migliore in casa bianconera per chiudere il 2023 e iniziare l'anno nuovo con il sorriso e tanta fiducia."Il lavoro di squadra fa avverare i sogni. Abbiamo vinto con il sostegno di tutti", il messaggio di Dusan Vlahovic sui social dopo la vittoria contro la Roma. Ecco come i giocatori della Juve hanno esultato.