La Juve affronta la pausa per le nazionali nel migliore dei modi, ottenendo la quinta vittoria consecutiva. Un'altra partita non semplice per la squadra di Allegri, sbloccata solo nel secondo tempo e con la sofferenza finale. Possono però festeggiare i tifosi, per il successo e il primato momentaneo in classifica. Così come i giocatori, che sui social hanno commentato la serata. Anche chi non non era a disposizione come il capitano Danilo: "Un'altra grande serata per questo gruppo".NELLA GALLERY LE REAZIONI DEI GIOCATORI ALLA VITTORIA CON IL CAGLIARI.