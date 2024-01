Calciomercato Juve, Chiesa può partire

: e chi se lo sarebbe aspettato? Kenannon ha solo stupito i tifosi bianconeri, ma a forza di giocate decisive e gol si è preso un posto fisso, se non tra i titolari, almeno nelle rotazioni della. Toglierlo dal campo adesso diventa difficile e la necessità e di fargli posto: la sensazione è di essere di fronte ad uno dei talenti più importanti della sua generazione, un talento da non sprecare. Per questo si accelera per la partenza per Moise Kean . Lo spazio, per lui, vicino al rientro in gruppo, sarebbe ora limitato dopo aver giocato con una certa continuità nella prima parte di stagione. Ma in estate c’è l’Europeo e l’incertezza diventa un peso insostenibile. Guardarsi attorno e scegliere un progetto che lo metta al centro, che gli garantisca di giocare:L’ambizione, dei tifosi ma anche dello staff tecnico, sarebbe quella di far coesisteree Federico, se non subito almeno nei prossimi mesi. Sen on sempre, almeno in alcuni match dove poter sprigionare tutta la potenza di fuoco. Ma oltre a questo, un occhio più pragmatico e razionale – quello che è richiesto a chi gestisce gli equilibri interni -, va dato in prospettiva futura.E non occorre andare troppo in là. In questo momento, con una trattativa per il rinnovo che certo non è nelle sue fasi calde, i. Questo significa che – sempre nel caso in cui non ci sarà una svolta immediata sul fronte rinnovo -, la prossima estate sarà quella durante la quale si potrà monetizzare da una sua eventuale uscita.