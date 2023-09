svolti al J|Medical come di consueto e così l'ottimismo verso la Lazio cresce, tanto che potrà figurare tra i convocati per la gara casalinga di sabato. Dopo l'infortunio in Nazionale, comunicato dalla FIGC nei giorni scorsi - "Hanno accusato un risentimento muscolare e sono stati sottoposti questa mattina ad accertamenti diagnostici, risultano indisponibili per le prossime gare della Nazionale con Nord Macedonia e Ucraina e faranno rientro nelle rispettive sedi per sottoporsi alle cure del caso" - ecco la buona notizia. Già i primi accertamenti avevano escluso lesioni muscolari, ma la conferma di oggi è la miglior notizia per il club bianconero e per Allegri, che potrà riaverlo presto a disposizione, anche se contro la Lazio dovrebbe comunque partire al massimo dalla panchina.