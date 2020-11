Il direttore sportivo del Paris Saint-Germain Leonardo ha risposto ad alcune domande dei tifosi del club, rivelando anche il futuro dell’ex attaccanti della Juventus Moise Kean: “La società deve sostenere l’allenatore. Abbiamo avuto discussioni interne su vari temi, ma non si è mai parlato di sostituirlo”.



SU KEAN - “Non esiste alcuna opzione d’acquisto per Moise Kean. Sfortunatamente sarebbe molto alta. E’ un giocatore eccellente, che seguivamo da tempo, un giocatore molto forte e potente”. La Juve resta quindi in corsa, dopo il pressing della scorsa estate, per il futuro.



SU NEYMAR E MBAPPE’ - “E’ difficile trattenere tutti i migliori giocatori. Ma l’idea è questa, continuare con questo ciclo”.



ICARDI - "​Perché spendere 50 milioni per un giocatore che non rientra nei piani di Tuchel? Non credo sia andata così. C'è stata la possibilità di averlo in prestito, poi tutti erano d'accordo (sul fatto di comprarlo ndr). Siamo riusciti ad abbassare il prezzo. Ora è infortunato o non in buona forma, capita, ma forse tra 5 anni diremo che sarà stato importante per la società. Credo che lo sia già stato nella scorsa stagione".