La Juve torna finalmente a vincere dopo il periodo di crisi appena trascorso, dove non è arrivata nessuna vittoria nelle precedenti 4 gare disputate. Ora però c'è da mettersi alle spalle la vittoria contro il club ciociaro per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato contro il Napoli. Entusiasmo che sembra essere ritornato in casa Juve e lo si può notare anche dai numerosi post pubblicati dai giocatori bianconeri, come quello condiviso da Pinsoglio, che scrive così: 'Vittoria di squadra, fino alla fine'.