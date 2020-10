Il difensore del Barcellona e della Nazionale francese Clement Lenglet ha rilasciato un’intervista a M6Info, occasione in cui ha parlato della sfida contro il Portogallo e Cristiano Ronaldo: “Dobbiamo difendere bene e riuscire a fermare Cristiano Ronaldo. Il Portogallo non è solo lui però dobbiamo non fargli giocare palloni per evitare che crei occasioni. Servirà un lavoro collettivo per riuscire a fermalo”.



SULLA CONVOCAZIONE – “Il tecnico ha fiducia in me, mi convoca regolarmente. Conosco sempre di più lo staff, i compagni di squadra, mi sento sempre di più uno del gruppo e spero di esserci all’Europeo”.