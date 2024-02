Siamo nel bel mezzo della settimana più attesa dell'anno per i tifosi di Juve e Inter, che nella serata di domenica assisteranno al big match di San Siro in quella che è considerata la sfida scudetto. Sul derby d'Italia e su quello che è stato il lavoro svolto da Allegri fino a questo momento si è espresso anche l'ex giocatore di Roma e Torino, Ciccio Graziani, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset."Un piccolo incidente di percorso con un’attenuante ci può stare, non puoi vincere sempre ma è una squadra che sta facendo un campionato strepitoso. È una battuta d’arresto che nessuno si aspettava ma la squadra ha le attenuanti. Forse doveva rischiare di più ad un certo punto".