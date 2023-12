Dai campi della- la competizione che quest'anno non ha potuto disputare solo per via della penalizzazione in classifica e della conseguente decisione della UEFA - laha ricevuto una buona notizia nella serata di ieri. L'eliminazione del, terzo nella fase a gironi e dunque "retrocesso" in, avvicina infatti la squadra bianconera alin programma nel 2025, che rappresenterà un'importante vetrina internazionale ma soprattutto porterà con sè un notevole ritorno economico. Al nuovo torneo, come vi abbiamo già raccontato , parteciperanno solo due squadre per Nazione: tra le italiane quella già praticamente sicura di un posto è l', mentre l'altra può essere proprio la Juve, già più avanti nel ranking rispetto a Milan esia nella versione della(47 punti) sia in quella della(52).Con il risultato di ieri sera i rossoneri sono sostanzialmente tagliati fuori. Ma non sarà facile nemmeno per i partenopei, a 6 lunghezze di distanza (o 10, a seconda della graduatoria considerata) dalla Vecchia Signora che potrebbero "impensierire" solo nel caso in cui arrivassero vicini alla semifinale. La Juve, insomma, può tirare un sospiro di sollievo e sorridere. Il Milan, proprio la squadra che ha preso il suo posto in Champions, le ha fatto un regalo di Natale anticipato.