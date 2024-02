Intervenuto alla Domenica Sportiva, sulla Rai, ieri sera Leleè tornato a parlare di Massimilianoe del momento della. Ecco il suo commento: "Se avessero detto ai tifosi della Juve 'Nei prossimi tre anni non vincerai una coppa e l’obiettivo sarà arrivare tra le prime quattro, in Champions League', chi avrebbe accettato e lo avrebbe preso come un obiettivo raggiunto? Dai, su... Il lavoro va analizzato ragazzi, serve attenzione ai risultati. Parliamo di quelli ora".I bianconeri sono reduci dalla vittoria last minute contro il, che però non ha riportato grandi certezze in casa Juve. E i tifosi, ora, si aspettano più convinzione, un po' come suggerito dallo stesso Adani.