Mohamed Aminee la Juventus: un amore mai sbocciato. E adesso si passerà alle vie legali. E' quanto emerge dall'anticipazione di Goal.com, secondo cui, dopo l'infelice esperienza alla Sampdoria, l'ex giocatore di PSV e Ajax non proseguirà alla Juventus. Nonostante un contratto firmato e attualmente ancora valido.Per Goal, la palla è finita nelle mani dei legali della Vecchia Signora. "In tutti questi mesi i bianconeri non hanno fatto mai mancare il pieno supporto a Ihattaren, sia psicologico sia tecnico, ragionando più da famiglia anziché da azienda", ma con Mo non è èstato possibile proseguire dal punto di vista sportivo. Ora la Juve pensa a tutelarsi: gli avvocati sono al lavoro per capire come uscire da questa situazione.