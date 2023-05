Mancano poche ore al fischio di inizio della sfida contro il Lecce, con Massimiliano Allegri che deve ancora scegliere gli 11 titolari da schierare per affrontare i pugliesi. In queste ore sta prendendo sempre più quota la possibilità di vedere Dusan Vlahovic dal primo minuto, che stando a quanto riferito da Sky Sport dovrebbe essere in vantaggio su Milik.