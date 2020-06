2









"Quando non ti basta essere INSUPERABILE là dietro. E allora diventi LETALE là davanti". Il tweet della Juventus riassume alla perfezione la prestazione di Matthijs De Ligt. Un gol come un lampo, inutile per il risultato ma importante per alzare l'asticella: è la ciliegina di una torta sempre più dolce, perché dopo un primo periodo di rodaggio l'olandese sta crescendo di partita in partita. E se ne sono accorti anche i tifosi, che si stanno rendendo conto di avere un futuro campione alla Juve: "Mai visto un difensore così completo a 20 anni" scrive qualcuno.



Sfoglia la gallery per leggere i tweet su De Ligt