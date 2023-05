Ieri #MattiaPerin, notando che uno steward dello Stadium si era sentito male, ha chiamato lo staff medico della Juve per dare i primi soccorsi. Solo per questo merita la nostra più assoluta ammirazione. Grande uomo. #JuveLecce pic.twitter.com/0jlVbHjAoi — Daniele De Felice (@DanieleBibo) May 4, 2023

Mattiacuore d'oro. Non è sfuggito ai tifosi bianconeri il gesto del "secondo" portiere della, che durante il riscaldamento prima del match contro ilha notato che unoa bordocampo stava poco bene e ha immediatamente allertato lo staff sanitario per far sì che potesse essere soccorso quanto prima. Come si può notare in un video diffuso sui social, l'estremo difensore ha subito interrotto ciò che stava facendo per accompagnare personalmente i medici sul luogo dell'accaduto, assicurandosi che tutto procedesse per il meglio.