Non è partita benissimo la Juventus nell'anticipo della 28a giornata di campionato contro il Lecce: i giallorossi hanno tirato più dei bianconeri,non è contento dell'atteggiamento della squadra e, come riporta Sky Sport, l'allenatore ha chiesto più cattiveria. Vuole meno passività da parte dei suoi giocatori. In particolare,sembra essere il più nervoso dopo aver commesso alcuni errori sia in fase difensiva che quando attacca. L'allenatore e i compagni gli hanno detto di stare tranquillo, ma non lo è.