Nella sera della vigilia arriva una notizia non proprio di tutti i giorni: Cristiano Ronaldo può non essere della partita, almeno dal primo minuto. Secondo quanto appreso da ilBianconero.com, il portoghese va verso un turno di riposo nella gara di domani contro il Lecce, con calcio d'inizio alle 21.45. Sarri, infatti, sta optando per un tridente diverso, tutto mancino e tutto "piccolo", tecnico e rapido. Paulo Dybala, Douglas Costa e Federico Bernardeschi: tutti insieme, con CR7 a guardare da fuori, in attesa di fare il suo ingresso in campo in caso di necessità.