3









La Juventus non vuole fermarsi, cerca continuità dopo la vittoria di Bologna e lo fa in casa contro il Lecce di Liverani, terz'ultimo a 25 insieme al Genoa in piena lotta retrocessione. Quasi un testa coda da non sottovalutare però, perché dopo la sconfitta della Lazio con l'Atalanta la Juve è salita a +4 dai biancocelesti e ora vuole allungare ancora di più. Per la gara di domani alle 21.45 Maurizio Sarri deve ancora sciogliere un dubbio a centrocampo, e prepara una grande novità in attacco rispetto all'ultima giornata. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251.



Sfoglia la gallery per vedere le probabili formazioni di Juve-Lecce