DaJuve-Lecce è iniziato prima del fischio d’inizio, ed è iniziato… in Skybox.Perché?Prima della partita di campionato, si è tenuto il primo Showmatch di EA Sports FC 24 all’Allianz Stadium, che ha visto protagonisti, all’interno dello Skybox EA Sports, i gamer della Juventus e del Lecce.Si sono sfidati dunque DaniPitbull (Danilo Pinto), gamer di Juventus Dsyre e campione in carica della eSerieA e Flokox (Mattia Smania), gamer dell’ U.S Lecce eSports. Caster del match: Matteo Ribera.Per la cronaca, l'evento, andato in onda live sul nostro canale Twitch, e proiettato anche sui maxischermi dell’Allianz Stadium, ha previsto tre partite, due delle quali vinte da Juventus Dsyre. Ecco i risultati e i marcatori virtuali.Game 1: Juventus Dsyre - Lecce eSports 1-0 (Chiesa)Game 2: Juventus Dsyre - Lecce eSports 2-1 (Chiesa - Almqvist - Fagioli)Game 3: Juventus Dsyre - Lecce eSports 1-3 (Rafia - Strefezza - Almqvist - Rabiot)