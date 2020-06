Ai microfoni di Sky Sport, ecco le parole di Petriccione, intervistato al 45' di Juve-Lecce: "Peccato, siamo partiti forte. Giocare con personalità qui non era facile. Peccato per l'espulsione, ma ce la giochiamo fino alla fine. Ho avuto la fortuna di allenarmi 2 mesi senza staccare. Sono carico e posso andare ancora per tanto".