Juventus contro Lecce, questa sera alle 21.45: l'appuntamento è già fissato in agenda per i tifosi e, lo stesso, sarà anche per Cristiano Ronaldo. Infatti, secondo quanto riporta Sky Sport, il portoghese dovrebbe partire dal primo minuto, contrariamente alle previsioni della vigilia che lo avrebbero visto fuori dalla partita, per ragionevoli motivi di turnover. Invece, CR7 non si ferma e, dopo quattro partite consecutive dall'inizio, è pronto a fare cinquina. Contro il Lecce che è l'unica squadra di questa Serie A a cui non ha ancora segnato un gol (all'andata non fu neppure convocato). Oltre a Dybala, quindi, resta da capire chi completerà il tridente tra Douglas Costa e Bernardeschi.