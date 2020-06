Giornata importante per la Juve, che ha ottenuto il sì di Arthur per poter chiudere lo scambio con il Barcellona che porterà Pjanic in Spagna. Non solo però, perché i bianconeri hanno fatto un'altra operazione: con il Lecce, infatti, è stato trovato l'accordo per il trasferimento del portiere romeno classe 2002in giallorosso in prestito con diritto di riscatto. Nel giro nelle nazionali giovanili, la Juve l'ha preso due anni fa dalla Pro Sesto.