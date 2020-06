Consueto appuntamento con la moviola dei principali quotidiani sportivi italiani. Juve-Lecce, vista così:



TUTTOSPORT: "Manca un rigore alla Juve!"

Gli episodi: "Al 31’ sbaglia tutto Lucioni: perde palla e poi ferma Bentancur lanciato solo verso la porta in una chiara occasione da rete. L’arbitro segue il regolamento alla lettera: cartellino rosso diretto, giusto così.

Al 10’ si lamenta ancora Ronaldo in area per un contatto con Rossettini: tutto regolare per il direttore di gara, ma il contatto c’è.

Al 15’ arriva il rigore: sempre Rossettini su Ronaldo, fallo evidente".



CORRIERE DELLO SPORT - "Rigore giusto"

Gli episodi: "Il rosso a Lucioni corretto.

RIGORE - Netto il rigore fischiato al 60’ per l’intervento di Rossettini su Ronaldo. Il difensore è in ritardo e il portoghese lo anticipa, subendo il fallo. Silent check al Var.

CARTELLINI - Mancano almeno 4 gialli: al 12’ per il fallo di Petriccione su CR7, al 49’ per il contatto tra Cuadrado e Rispoli (colpito al volto), poi un minuto dopo si salva Rabiot (gioco pericoloso) e nel finale Ronaldo che colpisce il pallone con la mano nell’area avversaria".



GAZZETTA DELLO SPORT - "Al 31’ il primo episodio chiave della gara diretta da Piccinini: Lucioni sbaglia il controllo e perde palla, ne approfitta Bentancur e il leccese lo stende ingenuamente. Piccinini è lì, in ottima posizione e vede tutto. La valutazione è chiara: il bianconero centrale e senza difendenti avversari si sarebbe trovato a tu per tu con Gabriel in poche falcate. L’arbitro interpreta correttamente e non può che espellere Lucioni che nega una chiara occasione all’avversario. Al 56’ Dybala e CR7 giù in area protestano: sul portoghese non c’è nulla, sull’argentino le immagini mostrano sì un contatto con Rossettini che però sembra essere al di là della linea. Al 61’ rigore solare per la Juve: CR7 è atterrato fallosamente in area da Rossettini".