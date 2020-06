Juventus-Lecce è la partita in programma per questa sera, la seconda per i bianconeri dalla ripartenza della Serie A. Il nuovo calendario, spalmato su tutto l'arco della settimana, rappresenta un unicum, così ecco che ci saranno tanti appuntamenti inediti. Così come Juventus-Lecce, che mai nella loro storia si sono scontrati di venerdì (che solo da tre stagioni è diventato giorno di campionato). L'unico precedente infrasettimanale, tra bianconeri e giallorossi, risale al 2 maggio 2012. Allora era un mercoledì e la partita finì in pareggio (1-1). Gli altri precedenti, sono stati giocati tutti nel week-end.