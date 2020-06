Fabio Lucioni, difensore del Lecce, ha voluto chiedere scusa ai propri tifosi per l'espulsione rimediata ieri sera contro la Juventus. Un rosso che ha costretto i salentini a giocare in dieci per buona parte della gara, poi vinta dalla Juve per 4 a 0. Ecco il mea culpa del giocatore, tramite un messaggio su Instagram: "Quando si sbaglia si chiede scusa. Io ho sbagliato e voglio chiedere scusa, ai miei compagni, all’allenatore, alla società e soprattutto ai tifosi del Lecce. Sono incazzato, tanto, ma non vedo l’ora di tornare in campo per cancellare quell’errore...