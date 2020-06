Il Lecce aveva retto bene fino al gol di Dybala, poi il crollo. L'allenatore Fabio Liverani ha commentato il ko ai microfoni di Sky Sport: "Credo che fino all'espulsione è stata una gara equilibrata, stavamo cercando di chiudere gli spazi e ripartire con giocatori differenti. Abbiamo emergenze gravi, giochiamo con due uomini d'attacco come Falco e Shakhov. L'espulsione ci crea grandi danni contro la Juve. Diventa difficile commentare la gara, posso farlo finché eravamo 11 contro 11, quando la squadra ha fatto quello che doveva fare e poteva andare in vantaggio. Poi è normale che in inferiorità numerica, considerando tutte le problematiche e le assenze, più qualche regalo a una squadra come la Juve, diventa una gara impari. Non avevo dubbi facessero questo primo tempo, ma ho 13/14 giocatori e scendiamo in campo ogni tre giorni".