L'obiettivo é mettersi alle spalle la cocente sconfitta di Reggio Emilia e l'occasione arriva a pochi giorni da quella sfortunata trasferta. Latorna tra le mura di casa per affrontare, questa sera, unche sta andando oltre ogni più rosea aspettativa. Avversaria da non sottovalutare, dunque, ma da non temere. La squadra di Allegri ha sicuramente i mezzi per poter avere la meglio e far sì che la partita contro il Sassuolo rappresenti solo una sfortunata parentesi.: Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Milik, Chiesa: Falcone; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Oudin, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza.57' - GOL JUVE! Tap-in sottoporta, la sblocca Milik46' - Via alla ripresa! Allegri a bordocampo, rientrato prima del solito dagli spogliatoi, ha osservato i suoi scaldarsi e prepara i cambi45' - Termina il primo tempo con i fischi dello Stadium a indirizzo della squadra bianconera27' - Imbucata di Danilo, Chiesa dentro l'area incrocia il tiro e va a millimetri dal palo12' - Fagioli per Chiesa: il suo tiro finisce di poco a lato1' - Ci prova subito Rabiot, inserimento e tiro dalla distanza, conclusione debole1' - Via al match!