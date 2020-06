1









La Juventus apre la 28a giornata con la sfida di stasera allo Stadium contro il Lecce. L'obiettivo della squadra di Sarri è conquistare i tre punti per allungare a +7 sulla Lazio e a +11 sull'Inter, che giocheranno nei prossimi giorni. Vietato sottovalutare i giallorossi nonostante siano terz'ultimi, all'andata è finita 1-1 con Mancosu che aveva risposto al vantaggio bianconero firmato Dybala. I due allenatori hanno sciolto tutti i dubbi, ecco le scelte definitive.



Le formazioni ufficiali:



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. A disp: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Wesley, Ramsey, Muratore, Douglas Costa, Higuain, Olivieri. All.: Sarri.





Lecce (4-3-1-2): in arrivo