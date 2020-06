La Juve torna a casa. I bianconeri ripartono dall'Allianz Stadium, la prima tra le mura amiche per quanto riguarda la ripresa della stagione post lockdown. Davanti troveranno il Lecce di Fabio Liverani, in piena lotta per la salvezza e reduce dal poker subito a Via Del Mare contro il Milan di Pioli. Proprio dal Milan riprende anche lo Stadium, l'ultima gara è stata la semifinale di Coppa terminata 0-0: la Juventus ha poi giocato la finale di Roma, persa contro il Napoli. In campionato? Il 2-0 netto contro il Bologna, quindi i salentini.



Ecco le STATISTICHE LIVE dei calciatori impegnati in Juve-Lecce