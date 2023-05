Una vittoria importante per lache mancava da oltre un mese alla squadra di Massimiliano. Tre punti che regalano morale alla Vecchia Signora con un pensiero speciale per Mattiache dopo mezz'ora dal calcio d'inizio della gara contro il Lecce ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e sarà sottoposto ad intervento chirurgico nei prossimi giorni. In gallery alcune delle reazioni dei giocatori della Juventus tramite i propri profili social dopo la vittoria.