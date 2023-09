Juventus-Lecce apre il primo turno infrasettimanale della Serie A 2023/24. All’Allianz Stadium ci si troverà davanti ad una situazione mai vista in precedenza: si tratterà della prima volta che i salentini affronteranno i bianconeri guardandoli dall’alto verso il basso della classifica. Gli uomini di Roberto D’Aversa sono la grande sorpresa del campionato. Dopo 5 giornate i giallorossi hanno vinto le tre partite in casa e pareggiato le due in trasferta: risultati che valgono uno straordinario terzo posto. La Juve deve invece riscattare il brutto K.O. subito in casa del Sassuolo e soprattutto eliminare il più in fretta possibile quelle distrazioni difensive che sono state fatali a Reggio Emilia. Per i bianconeri un successo sarà fondamentale per mantenere le prime posizioni e non far allontanare troppo le due milanesi, ma dall’altra parte il Lecce vuole continuare a sognare e fare risultato all’Allianz Stadium sarebbe per i salentini un qualcosa di eccezionale.Non ci sono molti dubbi però per i bookmakers che danno la squadra di Massimiliano Allegri come grande favorita del match.Tutto protende verso un successo dei bianconeri - La voglia di riscatto della Juventus opposta al grande momento di forma del Lecce. Quella che poteva essere una partita sulla carta scontata, potrebbe non esserlo così tanto. Una vittoria dei bianconeri è comunque data da Betclic a 1.52, un pareggio a 4.22 ed un successo dei giallorossi a 6.35. L’Over 2.5 è quotato da Betclic a 1.92, mentre l’Under 2.5 a 1.86.Sono passati meno di 5 mesi dall’ultimo precedente - Non è passato molto dall’ultimo precedente tra le due squadre. Juventus-Lecce si è disputata il 3 maggio 2023 ed ha visto la vittoria dei bianconeri per 2-1. La ripetizione esatta di quel risultato è quotata da Betclic a 9.60 (Sisal la quota a 8.75). Le ipotesi più probabili sono considerate l’1-0 e il 2-0 bianconero che Betclic quota rispettivamente a 7.00 e a 7.40.Chiesa continuo, attenzione a Krstovic e Strefezza - Se la difesa della Juventus, soprattutto contro il Sassuolo, ha ‘ballato’, l’attacco bianconero ha iniziato questo campionato in maniera positiva. A Reggio Emilia ha segnato ancora Federico Chiesa, una sua rete contro il Lecce è quotata a 2.85. Ha voglia di tornare al gol anche Dusan Vlahovic, una sua rete è quotata da Betclic a 2.05. I salentini possono invece affidarsi a Nikola Krstovic, un gol del montenegrino è quotato da Betclic a 3.75. Attenzione anche a capitan Gabriel Strefezza, una sua rete è quotata da Betclic a 5.25.