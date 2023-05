Una sfida da non sbagliare, per compiere il primo importante step del mini-cammino che porta dritto verso la prossima Champions League. Dopo una striscia poco felice di tre sconfitte consecutive e un pareggio, questa sera ladeve tornare alla vittoria in campionato, senza fare sconti alatteso all'Allianz Stadium per la prima delle sei partite del rush finale di stagione: per Massimilianoè tempo di cambiare marcia, una volta per tutte, per lasciarsi alle spalle un mese d'aprile complicato e deludente sotto tanti punti di vista.- La gara sarà visibile come di consueto su DAZN, con fischio d'inizio alle 18.00. Qui su ilBianconero.com e su tutti i nostri canali social, diretta testuale con commenti live e ampio pre e post partita.- Torna dal primo minuto Dusan Vlahovic, possibile più di una novità tra difesa e centrocampo. Le probabili scelte di Massimiliano Allegri nella nostra gallery.