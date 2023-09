La pesante sconfitta incassata contro il Sassuolo va dimenticata subito. Non può fare altrimenti la, chiamata a un immediato riscatto nel turno infrasettimanale di campionato che questa sera alle 20.45 la metterà di fronte a un'avversaria "scomoda": all'Allianz Stadium, infatti, sarà ospite il, protagonista di un inizio di campionato sorprendente che lo ha fatto volare da imbattuto al terzo posto in classifica con undici punti, uno in più della Vecchia Signora. E potrebbe bastare questo aspetto per far capire la delicatezza della sfida, che tra l'altro precede nel calendario dei bianconeri quella altrettanto importante contro l'Atalanta.- La gara sarà trasmessa come di consueto su DAZN. Ve la racconteremo in diretta anche qui su ilBianconero, come sempre con tutti i commenti e le analisi del caso, con un ampio pre e post partita.- Scorri nella gallery per le probabili scelte dei due allenatori.