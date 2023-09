Una vittoria senza soffrire mai, in casa, contro la rivelazione di questo avvio di campionato, che mai era partita così bene nella sua storia. Un successo che serve a riprendersi i tre punti dopo il brutto scivolone di Sassuolo e che può aiutare nella rincorsa agli obiettivi. Decide Arek Milik, fino al gol tra i peggiori, con una zampata che vale tantissimo a pochi passi dalla porta. La Juve dà la sensazione di non essere ancora completa e soprattutto non garantisce sempre dominio e spettacolo, ma intanto vince e questo conta. Tra pochi giorni la sfida all'Atalanta per capire dove potrà arrivare, intanto un passo indietro per tornare a ieri era, con