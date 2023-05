Una rondine non fa primavera, ma una vittoria fa sicuramente morale. E classifica. Il 2-1 con cui lasi è sbarazzata - non senza difficoltà - delassume i tratti e le sembianze di un paziente in ricovero, in attesa ancora di recuperare del tutto. Gli acciacchi ci sono, e a un paio ha dovuto mettere una pezza Leonardo Bonucci. Ma sono tornati anche i guizzi: quelli di Kostic su tutti, quelli di Vlahovic finalmente. Dopo 1089 minuti, DV9 è tornato a far gol su azione. In campionato mancava dalla Salernitana: una vita fa.