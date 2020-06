Dopo la vittoria di Bologna, la Juventus cerca i tre punti stasera in casa contro il Lecce per allungare sulla Lazio (può andare a +7) e sull'Inter (staccandola di 11 punti): Sarri è costretto a schierare Matuidi terzino sinistro per l'indisponibilità di Alex Sandro, De Sciglio e Danilo. Confermati Bernardeschi nel tridente offensivo e Pjanic in regia, nonostante il bosniaco sia diretto verso Barcellona.



Le formazioni ufficiali:



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. A disp: Buffon, Pinsoglio, Rugani, Wesley, Ramsey, Muratore, Douglas Costa, Higuain, Olivieri. All.: Sarri.



Lecce (4-3-1-2): in arrivo