danno il via alla sesta giornata di cmapionato nel primo turno infrasettimanale della stagione. I bianconeri devono riscattare la brutta sconfitta subita contro il Sassuolo e per farlo, Allegri si affida alla coppia di attacco composta da Milik e Chiesa, con Vlahovic in panchina. A dirigere il match sarà il signor Giua, che verrà coadiuvato da Cecconi e Di Iorio. Il Quarto Uomo è Massa, mentre in sala VAR ci troveremo Maresca e Muto. Di seguito tutti57 - La Juve passa in vantaggio grazie ad un gol di Milik che è stato concesso prima dall'arbitro e poi anche dalla sala VAR dopo un chek di verifica.54' - Ammonito anche l'allenatore del Lecce D'Aversa per proteste.52' - Proteste della Juve per un calcio d'angolo concesso al Lecce, ma in realtà si trattava di una rimessa laterale.45' - Inizia il secondo tempo.FINE PRIMO TEMPO46' - Finisce il primo tempo sul risultato di 0-0.45' - Assegnato un minuto di recupero.29' - Arriva la prima ammonizione del match ai danni di Ramadani per un brutto intervento su Nicolò Fagioli.18' - Gara molto corretta fino a questo momento, senza alcun episodio particolare da segnalare.1' - Inizia ora il match.